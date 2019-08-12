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Şirin Payzın kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi takipçiler tepki gösterdi

Şirin Payzın kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi takipçiler tepki gösterdi

Gazeteci Şirin Payzın, Kurban Bayramı'nda ibadet için kesilen hayvanlarla ilgili yaptığı yorumla tepkileri üzerine çekti. Payzın kurban kesmek yerine öğrencilere burs verilmesini isteyince olanlar oldu.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte benzer tartışmalar yeniden başladı. Kurban ibadetine karşı çıkan isim bu yıl gazeteci Şirin Payzın oldu.

Sahibinden kaçarak gözden kaybolan bir boğanın haberini paylaşan Payzin, "Aferin boğa... Hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı.." ifadelerini kullandı.

Kebapçı şirin

Şirin Payzın'ın bu sözlerine takipçilerden tepki üstüne tepki geldi.Bazı kullanıcılar, Şirin Payzın'ın kebapçılarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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