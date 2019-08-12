Bakan Pakdemirli'den müjde! 79 projeye 63 milyon lira hibe verilecek

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde 79 projeye 63 milyon lira hibe verileceğini, bu hibelerle kırsalda 134 milyon liralık yatırım yapılacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada kırsalda çok yönlü kalkınma hedefi çerçevesinde; modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği standartlarında işletmelerin sayılarını artırmak amacıyla, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) üzerinden IPARD kırsal programı kapsamında, kırsal kalkınmaya sağlanan desteklerin devam edeceğini bildirdi.

Kırsal kalkınmaya desteğe devam

Bu kapsamda TKDK tarafından 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe sağlandığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bir kısmı ulusal fonlardan oluşan IPARD Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibeleri kapsamında, son 8 yılda 14 binden fazla projeye 4 milyar lira hibe desteği sağlandı. Bu hibeler ile kırsalda 10 milyar liralık yatırım hayata geçirilirken, 60 bin yeni istihdam oluşturuldu" dedi.

'134 milyon liralık yatırım'

Bakan Pakdemirli, 2019 yılında TKDK üzerinden IPARD-II kapsamında toplam 310 milyon Euro bütçeli (2 milyar lira) 5’inci ve 6’ncı kırsal kalkınma başvuru çağrılarına çıkıldığını belirtti. 16 Şubat 2019 tarihinde çıkılan IPARD-II 5’inci çağrı sonuçlarının açıklanmaya başladığını da ifade eden Pakdemirli, "İlk etapta hayvancılık ve işleme-pazarlama sektörlerinde değerlendirmeleri tamamlanan 79 proje onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. 43'ü besi çiftliği, 23'ü süt çiftliği, 7'si broyler, 2'si süt işleme, 1'i kanatlı eti işleme, 3'ü soğuk hava deposu olan toplam 79 projeye 63 milyon lira hibe sağlanacak. Bu hibeler sayesinde kırsalda yaklaşık 134 milyon liralık yatırım yapılması öngörülüyor" dedi.

60 milyon Euroluk başvuru çağrısı devam ediyor

60 milyon Euroluk başvuru çağrısının hala devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Ağustos ayının sonuna kadar projelerin alımına devam edilecek. Destek alacak diğer grupların da Eylül ve Ekim aylarında açıklanması öngörülürken, onların da hızla yatırıma geçmeleri sağlanacak" ifadelerini kullandı.