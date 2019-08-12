FOX TV'nin sunucusu Merve Yıldırım'dan danslı bayram kutlaması! Paylaşımına yorum yağdı

"Lakin deli derdiniz"

Merve Yıldırım Barış Manço'nun dillere pelesenk olmuş bayram şarkısı eşliğinde dans ettiği videoya, "İsterdim ki böyle açayım programı lakin deli derdiniz... İyi bayramlar Türkiye büyüklerimin ellerinden küçüklerimin yanaklarından öperim" notunu düştü.