FOX TV'nin sunucusu Merve Yıldırım'dan danslı bayram kutlaması! Paylaşımına yorum yağdı
Çalar Saat'in sunucusu Merve Yıldırım, takipçilerinin bayramını "İsterdim ki böyle açayım programı lakin deli derdiniz" diyerek danslı video ile kutladı. Sunucunun neşeli paylaşımına beğeni yağdı.
FOX TV'nin sabah programı Çalar Saat'in sunucusu Merve Yıldırım bayram sabahı yayındaydı. Yıldırım yayın öncesi çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaşarak bayramı kutladı.
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"Lakin deli derdiniz"
Merve Yıldırım Barış Manço'nun dillere pelesenk olmuş bayram şarkısı eşliğinde dans ettiği videoya, "İsterdim ki böyle açayım programı lakin deli derdiniz... İyi bayramlar Türkiye büyüklerimin ellerinden küçüklerimin yanaklarından öperim" notunu düştü.
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Beğeni yağdı
Güzel sunucunun Instagram hesabından yaptığı paylaşıma takipçileri beğeni yağdırdı.
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Merve Yıldırım kimdir?
Haber muhabiri ve sunucu olarak çalışma hayatına devam eden Merve Yıldırım, 1987'de İstanbul'da hayata gözlerini açtı.
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