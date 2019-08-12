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FOX TV' sunucusu Merve Yıldırım'dan danslı bayram kutlaması

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat sunucusu Merve Yıldırım bayram sabahı yayındaydı. Yıldırım yayın öncesi çekilmiş bir videosunu takipçileriyle paylaşarak bayramı kutladı.

Fox TV Çalar Saat sunucusu Merve Yıldırım, bayram sabahı yayına başlarken eğlenceli bir video paylaştı.

Merve Yıldırım dans ettiği videoya, "İsterdim ki böyle açayım programı lakin deli derdiniz... İyi bayramlar Türkiye büyüklerimin ellerinden küçüklerimin yanaklarından öperim" notunu düştü.

Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı.

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