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İstanbul Ümraniye TEM otoyolunda trafik kazası 3 yaralı

İSTANBUL Ümraniye'de Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan şoför ile yanında bulunan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL Ümraniye'de Çamlıca Gişelerini geçtikten sonra meydana gelen kazada; orta şeritte ilerleyen Sefer Ülger yönetimindeki minibüs, bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta sürücü Ülger ve yanındaki Soner Avcı sıkıştı.

Aracın arkasında bulunan Ertan Ülgen ise çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü Ülger ile yanındaki Avcı'yı sıkıştığı yerden çıkarttı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların kestikleri kurbanı eve götürürken kaza yaptıkları ve kazayla birlikte kurban etlerinin yola savrulduğu görüldü.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Adem Özdeniz, "Kaza yapan minibüs önümdeki siyah aracın önünde seyir ediyordu. Birden orta şeritten sağ tarafa doğru geçti ve vurdu. Takla attı. Biz hemen durduk zaten. Tabi aydınlatma diğerine vurdu. İlk müdahaleyi yaptık hemen aracı düz çevirdik. Sonra ambulans ve polisler geldi. Araçta sürücü dahil üç kişilerdi" dedi.

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