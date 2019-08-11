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Kayseri’de kurban kesen vatandaşı arı soktu

Kayseri’de arıya alerjisi olan bir vatandaşı, kurban keserken arı soktu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Hacılar ilçesinde meydana geldi. Arıya alerjisi olan Mustafa D.(32), Kurban Bayramı dolayısıyla kesim yaptığı sırada avucunu arı sokması sonucu bir süre sonra fenalaştı. Yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesine durumu ağır şekilde getirilen Mustafa D.’ye ilk müdahale hastanede yapıldı. Bilinci kapalı halde ve durumu kritik olan Mustafa D., ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedavi altına alındı. 

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