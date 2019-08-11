POLİTİKA

Hulisi Akar "Gücümüzü kimse test etmesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi. Akar önemli açıklamalarda bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz ve Ege’deki faaliyetlerine ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.

Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC’deki temasları sürüyor.

Brifing aldı talimat verdi

Bakan Akar ve komutanlar dün de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Akar ve TSK’nın komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi.

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