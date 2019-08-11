POLİTİKA

Bakan Süleyman Soylu Hakkari'de vatandaşlarla bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Derecik ilçesinde vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda, Vali İdris Akbıyık ve protokol üyelerince karşılandı. 

Buradan Derecik ilçesine geçen Bakan Soylu ve beraberindekiler, Ulu Cami'de bayram namazı kıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Soylu, bir süre önce sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve "dur" ihtarına uymayan kişilere uyarı ateşi açıldığı sırada seken merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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