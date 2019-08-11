POLİTİKA

Bahçeli: "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir. Güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir. PKK, PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurban Bayramı namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sürekliliğine dikkat çeken Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, “Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir. Güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir.PKK, PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir. Türkiye’de seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı bayram mesajında, “İnşallah bu Ağustos’ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz” sözlerini değerlendiren Bahçeli, “Cumhurbaşkanının programı nasıldır, ne gibi düşüncelerle hareket etmektedir onları tam bilemiyoruz. Bir cümle vardır ki yıllardan beri tarihi bir cümledir: Ağustos ayı zafer ayıdır. Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yapılması, yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Bu milleti Allah zaferden mahrum bırakmasın” açıklamasını yaptı.

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