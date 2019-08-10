GÜNCEL

Adana'da pompalı tüfekle bekleyip dehşet saçtı

Adana'da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı. Pompalı tüfekli dehşet anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde 5 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre iki yıl öncesine kadar Muhammet Sefa K. (19), Selçuk F. (26) çok samimi arkadaştı. Ancak Muhammet Sefa K.'nın kız arkadaşıyla Selçuk F. evlenince arkadaşların arası bozuldu. Muhammet Sefa K. bu nedenle mahallede Erkan E. (24) ve onun arkadaşlarıyla dostluk kurmaya başladı. Bunun üzerine Selçuk F., Erkan E. diğer şahısların yanına gelerek Muhammet Sefa K. ile arkadaşlık yapmamalarını onu kollamamalarını söyledi. Bu duruma karşı gelen Erkan E. ve Selçuk F. arasında tartışma çıktı. Selçuk F. bir süre sonra Erkan E.'nin kayınvalidesinin evine silahla ateş edip onları tehdit ettiği ileri sürülerek tutuklandı. 

Selçuk F. olaydan 20 gün önce cezaevinden çıktı. Çıkar çıkmazda Erkan E. ve arkadaşlarıyla görüşmek istedi. Bunun üzerine Erkan E. yanına aldığı Gökhan T. (22), Arda Ş. (19) ile birlikte Sümer Mahallesinde Selçuk F.ile konuşmaya gitti. Erkan E. yanında 4 yaşındaki oğlu S.C.E.'yi de getirdi. Selçuk F. ise yanında Murtaza Ö. (28), Halit A. (26) ile birlikte geldi. Taraflar bir oto parkta buluştu. Bu sırada Muhammet Sefa K.'da elinde pompalı tüfekle oto parkın hemen yan tarafında beklemeye başladı. Erkan G., ile Selçuk F. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gökhan T. bıçak, Erkan E. ve Arda Ş. ise sopalarla karşı tarafa saldırdı. Bu sırada kavga çıktığını gören Muhammet Sefa K. ise beklediği yerden pompalı tüfekle gelerek Selçuk F. ve diğer şahıslara ateş etti. Açılan ateş sonucu Selçuk F., Murtaza Ö. Halit A. ve Erkan E.'nin 4 yaşındaki oğlu S.C.E. yaralandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 
Şahıslar olay yerinden 4 yaşındaki çocuğu da alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Selçuk F. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi devam ediyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahlaksız paylaşımlar! İETT Genel Müdürü Bağış'tan önemli açıklama
Ahlaksız paylaşımlar! İETT Genel Müdürü Bağış'tan önemli açıklama
İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK çıkışı: Bir küçük taktik hata
İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK çıkışı: Bir küçük taktik hata
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Taylan Antalyalı Kayserispor'la anlaştı
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Taylan Antalyalı Kayserispor'la anlaştı
Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun fotoğrafı Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Zonguldak'ta zili çalan komşu baba ve oğlu bıçaklayarak ağır yaraladı
Zonguldak'ta zili çalan komşu baba ve oğlu bıçaklayarak ağır yaraladı
PKK'lılardan akılalmaz yöntem! Emoji şifreli haberleşme tablosu yapmışlar
PKK'lılardan akılalmaz yöntem! Emoji şifreli haberleşme tablosu yapmışlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi iddiası
Yeni doğum yapan kadına 2 ünite yanlış kan verildi iddiası
Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi
Bursa bayram namazı saati! Diyanet Bursa Kurban bayramı namaz vakti
Bursa bayram namazı saati! Diyanet Bursa Kurban bayramı namaz vakti
Tanzanya’da yakıt tankerin patladı çok sayıda ölü var
Tanzanya’da yakıt tankerin patladı çok sayıda ölü var
Hulusi Akar "Komşularımız akıllarını başlarını alsın"
Hulusi Akar "Komşularımız akıllarını başlarını alsın"
Bilecik bayram namazı saati kaçta Diyanet kurban bayramı namaz vakti
Bilecik bayram namazı saati kaçta Diyanet kurban bayramı namaz vakti
Hürmüz Boğazı'nda İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı
Hürmüz Boğazı'nda İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı
Yalova bayram namazı saati! Diyanet Yalova Kurban bayramı namaz vakti
Yalova bayram namazı saati! Diyanet Yalova Kurban bayramı namaz vakti