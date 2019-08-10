Manavgat’ta tırnakçı kadın tekel bayiine şok yaşattı

Tekel bayiine gelen ve 50 lirayı kasanın üzerine bırakarak sigara isteyen kadın, tekel bayiinin sigarayı verdikten sonra paranın üzerini vermek için çekmeceyi açması sırasında kasanın üzerine bıraktığı parayı tekel bayiine fark ettirmeden yeniden cüzdanına koydu. Sigarayı ve paranın üzerini alan kadın iş yerinden ayrılırken paranın olmadığını gören iş yeri sahibi kadına parayı sorsa da kadın parayı verdiği yönünde ısrarcı olunca parayı aramaya koyuldu. Güvenlik kamerasını izleyen ve kadının parayı tırnakçılık yöntemiyle cüzdanına geri koyduğunu fark eden iş yeri sahibi, kadının gittiği tarafa arkasından gitse de kadını bulamadı.