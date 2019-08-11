Fuat Oktay: "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek."

Fuat Oktay, "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili düzenlemeyle ilgili de konuşan Oktay; ''Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk" açıklamasında bulundu.