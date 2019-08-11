Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan dede olacağını açıkladı

Mehmet Ali Erbil 8 buçuk ay tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz ay taburcu olmuştu. Erbil, Instagram hesabından yayınladığı video ile aldığı mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, "Boşuna dememişler, kız evlat, hayırlı evlat. İki kızım da hastalığım boyunca başımdan ayrılmadı. Allah da büyük kızıma bir hediye verdi, bir kızı olacak. Bana da bu bayram hediyesi oldu" ifadelerini kullandı.