POLİTİKA

Bakan Murat Kurum, askerlerle bayram kahvaltısı yaptı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerle bayram kahvaltısı yaptı. Kurum, İslam coğrafyasında savaşların olduğunu hatırlatarak, ''Bayramlar, o gönüllerin birleştiği, barışın dostluğun arttığı günler olur'' dedi.

Kurum, Karatay ilçesindeki Araplar Büyüksinan Camisinde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.  Cami önünde kendisini bekleyenlerle de bir süre sohbet eden Kurum, burada yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Kurum, kurbanın kardeşlik ve ihtiyacı olana yardım etmek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Kurban, yoksulun ihtiyaçların gidermek ve komşuyu ziyaret etmektir

"Kurban, yoksulun ihtiyaçların gidermek ve komşuyu ziyaret etmektir. Bu vesileyle her yıl olduğu gibi sıla-i rahim yapmak, vatandaşlarımızla ve hemşehrilerimizle bir olmak için Konya'ya geldik. Birçok etkinliği hep beraber yapacağız. İslam coğrafyasında yardıma ihtiyacı olan mazlumların, kadınların ve çocukların olduğuna, savaşların yaşandığına hep birlikte şahit oluyoruz.

Türkiye'nin ihya ve inşası için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz

İnşallah bugünler, bayramlar, gönüllerin birleştiği barışın, dostluğun arttığı günler olur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'ün güçlü Türkiye'si için gece gündüz demeden tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Çünkü ülkemizin güçlü olması sadece Türkiye'yi değil tüm mazlum coğrafyayı, yardıma ihtiyacı olan mazlumları, çocukları ve kadınları ilgilendiriyor. Bu vesileyle ülkemizin güçlü olması çok önemli. Azim ve kararlılıkla Türkiye'nin ihya ve inşası için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." 

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