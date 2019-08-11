SPOR

Vicente Luque Mike Perry'nin burnu kırıldı suratı tanınmaz hale geldi

Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC'nin Uruguay'da oynanan bir maçında ünlü dövüşcü Mike Perry'nin burnu kırıldı.

Aylardır merakla beklenen Vicente Luque ile Mike Perry'nin mücadelesi önceki akşama damga vurdu. Milyonlarca kişinin izlediği karşılaşmada her UFC maçında olduğu gibi kanlar döküldü. Mike Perry'nin aldığı bir diz darbesi sonucu ise burnu kırıldı.

Karşılaşma boyunca burnu sık sık kanamasına rağmen maçı bırakmayan Perry, puanla rakibine yenildi.  Mücadelenin ardından sosyal medyada Perry'nin son hali yayılmaya başladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu ile aynı karede olan eski CHP'li vekil: Tabiri caizse ifşa oldum
Davutoğlu ile aynı karede olan eski CHP'li vekil: Tabiri caizse ifşa oldum
Beyoğlu'nda kurbanlıklarını sokakta kestiler
Beyoğlu'nda kurbanlıklarını sokakta kestiler
Merih Demiral ile Diego Costa gerginliği geceye damga vurdu
Merih Demiral ile Diego Costa gerginliği geceye damga vurdu
Terim'den kritik açıklama: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya dönebilirim
Terim'den kritik açıklama: Galatasaray beni istemezse Fiorentina'ya dönebilirim
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan namaz çıkışı bayram mesajı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan namaz çıkışı bayram mesajı
Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti
Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rize'de kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı
Rize'de kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı
Hulisi Akar "Gücümüzü kimse test etmesin
Hulisi Akar "Gücümüzü kimse test etmesin
Kavurma yapılışı kolay ve pratik kavurma yapılışı
Kavurma yapılışı kolay ve pratik kavurma yapılışı
Eren Bülbül'ün annesi "Eren'siz bayramlarım buruk geçiyor"
Eren Bülbül'ün annesi "Eren'siz bayramlarım buruk geçiyor"
Bakan Süleyman Soylu Hakkari'de vatandaşlarla bayramlaştı
Bakan Süleyman Soylu Hakkari'de vatandaşlarla bayramlaştı
Kurban bayramı sözleri resimli kurban bayramı sözleri yeni
Kurban bayramı sözleri resimli kurban bayramı sözleri yeni
Nijerya'da Türk Denizcilerin serbest bırakıldıktan sonra çektikleri görüntüler
Nijerya'da Türk Denizcilerin serbest bırakıldıktan sonra çektikleri görüntüler
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?