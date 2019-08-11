Vicente Luque Mike Perry'nin burnu kırıldı suratı tanınmaz hale geldi
Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC'nin Uruguay'da oynanan bir maçında ünlü dövüşcü Mike Perry'nin burnu kırıldı.
Aylardır merakla beklenen Vicente Luque ile Mike Perry'nin mücadelesi önceki akşama damga vurdu. Milyonlarca kişinin izlediği karşılaşmada her UFC maçında olduğu gibi kanlar döküldü. Mike Perry'nin aldığı bir diz darbesi sonucu ise burnu kırıldı.
Karşılaşma boyunca burnu sık sık kanamasına rağmen maçı bırakmayan Perry, puanla rakibine yenildi. Mücadelenin ardından sosyal medyada Perry'nin son hali yayılmaya başladı.