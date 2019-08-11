DÜNYA

Pakistan’da elektrik akımına kapılan 12 kişi öldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Pakistan’da şiddetli yağışlar sele döndü. Sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonun halen devam ettiği belirtilirken yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiği aktarıldı. Birçok sev ve iş yerinin sular altında kaldığı bildirildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Teslim olan kadın terörist: İşkence ve infazlar başladı
Teslim olan kadın terörist: İşkence ve infazlar başladı
Geert Wilders Kurban Bayramı için 'barbarlık günü' dedi Netanyahu'nun oğlu destekledi
Geert Wilders Kurban Bayramı için 'barbarlık günü' dedi Netanyahu'nun oğlu destekledi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni rekor
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni rekor
Mesut Özil'e bıçaklı saldırıya ilişkin flaş gelişme! 2 Türk gözaltında
Mesut Özil'e bıçaklı saldırıya ilişkin flaş gelişme! 2 Türk gözaltında
Putin Kurban Bayramı'nı unutmadı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli
Putin Kurban Bayramı'nı unutmadı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli
Real Madrid ve Barcelona Brezilyalı oyuncu Neymar'ın peşinde
Real Madrid ve Barcelona Brezilyalı oyuncu Neymar'ın peşinde
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul’da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
İstanbul’da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Karamollaoğlu'ndan gündeme ilişkin çarpıcı ifadeler: Anlaşmak çatışmaktan evladır
Karamollaoğlu'ndan gündeme ilişkin çarpıcı ifadeler: Anlaşmak çatışmaktan evladır
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
Kümbet kazısında "Sultan Alaaddin" yazılı sanduka bulundu
Kümbet kazısında "Sultan Alaaddin" yazılı sanduka bulundu
Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! Filistin Suriye Pakistan Mısır
Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! Filistin Suriye Pakistan Mısır
Bakan Murat Kurum, askerlerle bayram kahvaltısı yaptı
Bakan Murat Kurum, askerlerle bayram kahvaltısı yaptı
İlişkimiz eşsiz ve modern diyen Cyrus- Hemsworth çifti 8 ayda ayrıldı
İlişkimiz eşsiz ve modern diyen Cyrus- Hemsworth çifti 8 ayda ayrıldı