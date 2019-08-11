Karamollaoğlu'ndan gündeme ilişkin çarpıcı ifadeler: Anlaşmak çatışmaktan evladır

Karamollaoğlu, “Çatışmanın durdurulması, her zaman karşılıklı bir mutabakatla sağlanır. Gücün varsa bastırır, dediğini yaptırırsın ama o güç yoksa oturup anlaşırsın” diye konuştu.

Kurban Bayramı’nın bu sene acıklı olaylarla karşılandığını söyleyen Karamollaoğlu, “Bir tarafta depremler, seller, felaketler var. Öbür tarafta da ne yazık ki İslam aleminin birçok yerindeki çatışmalardan dolayı hayatını kaybeden yüzlerce değil, binlerce kardeşimiz var. Allah, ölenlere rahmet eylesin, geriye kalanlara da aklıselim ihsan etsin. Bu sıkıntıların, bu çatışmaların bir an önce bitmesini Cenabı Hak’tan niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Silahla çözmekten çok daha evla"

Karamollaoğlu, çatışmaların sonlanması için birilerinin vesile olması gerektiğine dikkat çekerek, bir masa etrafında oturup, problemleri çözmenin silahla çözmekten çok daha evla olduğunu vurguladı.