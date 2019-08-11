POLİTİKA

Karamollaoğlu'ndan gündeme ilişkin çarpıcı ifadeler: Anlaşmak çatışmaktan evladır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bayram namazı çıkışında olası operasyonla ilgili "Anlaşmak, bugünkü şartlarda çatışmaktan evladır gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, “Çatışmanın durdurulması, her zaman karşılıklı bir mutabakatla sağlanır. Gücün varsa bastırır, dediğini yaptırırsın ama o güç yoksa oturup anlaşırsın” diye konuştu.

Kurban Bayramı’nın bu sene acıklı olaylarla karşılandığını söyleyen Karamollaoğlu, “Bir tarafta depremler, seller, felaketler var. Öbür tarafta da ne yazık ki İslam aleminin birçok yerindeki çatışmalardan dolayı hayatını kaybeden yüzlerce değil, binlerce kardeşimiz var. Allah, ölenlere rahmet eylesin, geriye kalanlara da aklıselim ihsan etsin. Bu sıkıntıların, bu çatışmaların bir an önce bitmesini Cenabı Hak’tan niyaz ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Silahla çözmekten çok daha evla"

Karamollaoğlu, çatışmaların sonlanması için birilerinin vesile olması gerektiğine dikkat çekerek, bir masa etrafında oturup, problemleri çözmenin silahla çözmekten çok daha evla olduğunu vurguladı.

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