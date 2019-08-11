Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kameraman kurtarılamadı

ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi'ndeki sahil kıyısında meydana gelen olayda; arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren Gülkan Kan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiyeye bağlı balık adamlar geldi.

Arama çalışmalarında balık adamlar, boğulma tehlikesi geçiren Kan'ı bulup, kıyıya çıkardı.

Gülkan Kan, ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı ancak yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Genç kameramanın, boğulmadan önce denizde kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Kameraman Gülkan Kan'ın, Ordu'nun Ünye ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulunca değerlendirilen 394 projeden biri olan 'Randıman' filminin çekimlerinde görev aldığı öğrenildi.

Birçok sinema filminde kameraman olarak görev alan Kan'ın ölümü arkadaşlarını hüzne boğdu.