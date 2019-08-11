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Kimse Bilmez 10. bölüm fragmanı

Kimse Bilmez dizisi 10. yeni bölümüyle 20 Ağustos 2019 Salı akşamı ATV'de olacak. Kimse Bilmez'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kimse Bilmez 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacak? Kimse Bilmez 20 Ağustos 2019 Salı akşamı ATV'de...

Baba Yapım tarafından ortaya konan dizinin yönetmen koltuğunda Kartal Çidamlı ve Hakan Eren oturuyor.

Oyuncu kadrosuna bakıldığında ise Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi deneyimli isimlerin yer aldığı görülüyor.

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