YEREL

Diyarbakır'da köprüden atlayan gencin üzerinden araç geçti

DİYARBAKIR’da intihar etmek için üst geçitten atlayan gencin üzerinden araç geçerken, genç feci şekilde can verdi.

DİYARBAKIR-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde bulunan üst geçide çıkan Sayım Aras (25) isimli bir genç, üst geçitten yola atladı.

O sırada seyir halinde olan 06 DP 3197 plakalı otomobil sürücüsü genci fark etmezken, araç gencin üzerinden geçti.

Sayım Aras olay yerinde feci şekilde can verdi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı gence yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

Olay yerinde hayatını kaybeden genç, güvenlik güçlerinin incelemeleri ardından otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine gelen yakınlarından biri de üst geçitten atlamak isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak indirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'ya yenildi
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'ya yenildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlere bayram telefonu
Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecek
Bakan Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecek
Madalya töreninde Trump'a protesto
Madalya töreninde Trump'a protesto
İran'dan ABD'ye çağrı: Tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor
İran'dan ABD'ye çağrı: Tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor
Aydın'da sahibine saldıran köpeği polis vurarak etkisiz hale getirdi
Aydın'da sahibine saldıran köpeği polis vurarak etkisiz hale getirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Haluk Levent kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa için devreye girdi
Haluk Levent kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa için devreye girdi
PKK'lı teröristlerin tünel ve siper kazıları devam ediyor
PKK'lı teröristlerin tünel ve siper kazıları devam ediyor
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kameraman kurtarılamadı
Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kameraman kurtarılamadı
İstanbul Ümraniye TEM otoyolunda trafik kazası 3 yaralı
İstanbul Ümraniye TEM otoyolunda trafik kazası 3 yaralı
Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! Filistin Suriye Pakistan Mısır
Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! Filistin Suriye Pakistan Mısır
İstanbul Şirinevler'de bir genç metrobüsün altında kaldı
İstanbul Şirinevler'de bir genç metrobüsün altında kaldı
İlişkimiz eşsiz ve modern diyen Cyrus- Hemsworth çifti 8 ayda ayrıldı
İlişkimiz eşsiz ve modern diyen Cyrus- Hemsworth çifti 8 ayda ayrıldı