Haluk Levent kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa için devreye girdi

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde kesim yerine götürülen boğa, sahibinin elinden kaçıp Sahil Antalya Yaşam Parkı'na girdi.

Boğa, yürüyüş yolunda kilometrelerce koşarken, denize girmek için sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler hayvanı görünce şaşırdı.

Restoran ve kafe çalışanlarının da sahibine yardım etmek için yakalamaya çalıştığı boğa, kaçıp, sahilden uzaklaştı.

Liman Mahallesi'ne kadar yakalamaya çalışanlardan kaçan boğa bir süre sonra gözden kayboldu.

Haluk Levent'ten 'kaçan kurbanlık' paylaşımı

Sanatçı Haluk Levent, Antalya’da kesim yerine götürülürken sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayla ilgili sosyal medya hesabından, "Kesimden kaçanları biz alıyoruz. Görenler ihbar etsin Ferdinand’ın yanına alalım" notuyla paylaşımda bulundu.

Haluk Levent geçen yıl Rize’nin İyidere ilçesinde Kurban Bayramı’nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon’un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan boğayı satın almıştı. ’Ferdinand’ adını verilen boğa, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı’na yerleştirilmişti.