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Her Yerde Sen 10. bölüm fragmanı

Her Yerde Sen dizisi 10. yeni bölümüyle 23 Ağustos 2019 Cuma akşamı FOX'ta olacak. Her Yerde Sen'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Her Yerde Sen 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Her Yerde Sen 23 Ağustos 2019 Cuma akşamı FOX'ta...

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

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