MEDYA

Bu sefer tam tersi oldu! Fare kediyi kovaladı

Sosyal medyada yayınlanan farenin kedi ile kavgası kısa sürede viral oldu ve binlerce kişi tarafından izlendi.

Sosyal medyada yayınlanan ve nerede çekildiği tam olarak bilinmeyen görüntülerde kedi avı olan fareyi gözüne kestiriyor. Ancak işler kedinin istediği gibi gitmiyor cesaretli fare sayesinde değişiyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve binlerce kişi tarafından izlendi.İşte o görüntüler...

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