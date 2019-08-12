HABER /  POLİTİKA

Bakan Turhan duyurdu! Türkiye'de uydu sayısı yükseliyor

Bakan Turhan duyurdu! Türkiye'de uydu sayısı yükseliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek" dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı süren 3 uydu ile birlikte toplamda uydu sayısının 6'ya yükseleceğini belirtti.

Turhan "Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek" dedi.

Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacağını belirten Turhan "Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil, Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere EBA müjdesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere EBA müjdesi
Falcao sevinci! Türk Telekom Stadı’nda yer yerinden oynayacak
Falcao sevinci! Türk Telekom Stadı’nda yer yerinden oynayacak
Eski Başkan Dursun Özbek Galatasaray'a haciz işlemi başlattı
Eski Başkan Dursun Özbek Galatasaray'a haciz işlemi başlattı
Manchester United Chelsea'yi 4-0 ile yere serdi
Manchester United Chelsea'yi 4-0 ile yere serdi
Şirin Payzın kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi takipçiler tepki gösterdi
Şirin Payzın kurban kesmek yerine burs verilmesini istedi takipçiler tepki gösterdi
Hulusi Akar'dan kritik açıklama: B ve c planlarımız hazır
Hulusi Akar'dan kritik açıklama: B ve c planlarımız hazır
ÖNCEKİ HABERLER
BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor MEB yeni tarih duyurdu
BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor MEB yeni tarih duyurdu
Galatasaray açıkladı! İşte ameliyat olan Fehhouli'nin son durumu
Galatasaray açıkladı! İşte ameliyat olan Fehhouli'nin son durumu
Aşure günü ne zaman 2019 Aşure günü kaç gün sürecek?
Aşure günü ne zaman 2019 Aşure günü kaç gün sürecek?
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor 2019 ayın kaçında?
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor 2019 ayın kaçında?
Bakan Pakdemirli'den müjde! 79 projeye 63 milyon lira hibe verilecek
Bakan Pakdemirli'den müjde! 79 projeye 63 milyon lira hibe verilecek
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Boşalttığı otelinin borçlarını da ödememiş Emre Altuğ'a icra şoku
Yorumlar