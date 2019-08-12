Falcao sevinci! Türk Telekom Stadı’nda yer yerinden oynayacak

İstanbul’a özel uçakla getirilecek olan Kolombiyalı yıldız Falcao için kutlamalar Türk Telekom Stadı’nda yapılacak. Falcao on binlerce taraftarın önünde 3 yıllık imzayı atacak.

Yılın transferine imza atan Galatasaray, artık kısa zaman içinde Falcao için KAP açıklamasını yapmaya hazırlanıyor. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın Falcao ile fotoğrafı sarı-kırmızılı taraftarlara adeta bayram hediyesi olurken, esas şölen hafta içinde yaşanacak.

Monaco’ya giden Albayrak, 33 yaşındaki süperstarı özel uçak ile getirmeye hazırlanıyor. Yönetim İstanbul’da şova hazırlanıyor.

Binlerce Galatasaraylı karşılayacak

İstanbul Havalimanı yetkilileri ile görüşmeler yapılırken, gerekli izinlerin alınması durumunda Falcao’yu binlerce Galatasaraylı karşılayacak. Aynı yıllar önce Drogba’da olduğu gibi inanılmaz bir atmosfer oluşturulacak. Kutlamalar Türk Telekom Stadı’nda devam edecek.

Falcao’nun, on binlerce taraftarın huzurunda statta imza atması planlanıyor.

Hedef 500 bin barajı

3 yıllık anlaşma sağlanan ve bonuslarla birlikte garanti ücreti 6 milyon euroyu bulan Falcao’nun ücretinin 1.5 milyon eurosunu sponsorlar karşılayacak. Yönetim, forma satışından da ciddi bir gelir bekliyor. Hedef 500 bin barajına ulaşmak ve rekor kırmak. 9 numaralı Falcao formalarının bir an önce GS Store mağazalarına ulaşması için çalışma başlatıldı.