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DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı DGS 2019 tercihleri ne zaman?

DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı DGS 2019 tercihleri ne zaman?

30 Haziran'da uygulanan 2019-DGS Sınavı'nın sonuçları daha önceden ilan edildiği gibi 25 Temmuz'da açıklandı. Üniversitelerden aldıkları iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen vatandaşlar, yoğun şekilde 'DGS tercihleri ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından, gözler bu kez DGS tercihlerine çevrildi. Aldıkları puan kapsamında DGS tercihi yapacak çok sayıda aday, 2019 DGS tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. İşte, konu hakkında tüm detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2019 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı, geçtiğimiz yıllar baz alındığında tercih kılavuzunun ağustos ayı içerisinde yayımlanması ve tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecek.

TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

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