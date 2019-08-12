HABER /  GÜNCEL

Yıllar sonra ilk kez! İmralı'ya bayram ziyareti

Yıllar sonra ilk kez! İmralı'ya bayram ziyareti

PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan ve diğer tutukluların aileleri, bayram ziyareti dolayısıyla İmralı’ya hareket etti.

İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer tutuklular Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş’ın aileleri bayram görüşü vesilesiyle İmralı’ya doğru hareket etti.

İmralı’ya doğru hareket ettiler

Aileler Cuma günü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatları aracılığıyla başvuruda bulunmuştu. Aileler, sabah saatlerinde Gemlik Jandarma Karakolu’na geldi. Karakoldaki işlemlerinin ardından aileler, Gemport Limanı’na giderek İmralı’ya doğru hareket etti.

Kimler gitti?

İmralı’ya hareket edenlerin Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysi Aktaş’ın kardeşi Salihe Saltık olduğu öğrenildi. Başvuru yapan Öcalan’ın vasisi Mazlum Dinç’in ise görüşmeye gidenlerin arasında olmadığı ve görüşe gitmesine izin verilmediği belirtildi.

Yıllar sonra ilk kez

Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş İmralı’ya “sekreterya” olarak gittikleri tarih olan 15 Mart 2015’ten, Hamili Yıldırım da İmralı’ya götürüldüğü 15 Temmuz 2015’ten bu yana aileleriyle yine bir bayram görüşü vesilesiyle ilk defa 5 Haziran’da görüşebilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tatil planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi
Foto Galeri Tatil planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı vekalet yoluyla Togo'da kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı vekalet yoluyla Togo'da kesildi
Fatih Terim Fiorentina maçının ardından ameliyata alındı
Fatih Terim Fiorentina maçının ardından ameliyata alındı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere EBA müjdesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere EBA müjdesi
Falcao sevinci! Türk Telekom Stadı’nda yer yerinden oynayacak
Falcao sevinci! Türk Telekom Stadı’nda yer yerinden oynayacak
Eski Başkan Dursun Özbek Galatasaray'a haciz işlemi başlattı
Eski Başkan Dursun Özbek Galatasaray'a haciz işlemi başlattı
Manchester United Chelsea'yi 4-0 ile yere serdi
Manchester United Chelsea'yi 4-0 ile yere serdi
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! İşte hacda ölen Türk hacı sayısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! İşte hacda ölen Türk hacı sayısı
DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı DGS 2019 tercihleri ne zaman?
DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı DGS 2019 tercihleri ne zaman?
Memur maaş zamlarında önemli gelişme!
Memur maaş zamlarında önemli gelişme!
Samsun'da sarhoş genç müşterileri rahatsız edince gözaltına alındı
Samsun'da sarhoş genç müşterileri rahatsız edince gözaltına alındı
İçişleri bakanı İstanbul'da konuştu! Trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik azalma
İçişleri bakanı İstanbul'da konuştu! Trafikteki ölümlerde yüzde 32'lik azalma
Aşure günü ne zaman 2019 Aşure günü kaç gün sürecek?
Aşure günü ne zaman 2019 Aşure günü kaç gün sürecek?
Yorumlar