Yıllar sonra ilk kez! İmralı'ya bayram ziyareti

PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan ve diğer tutukluların aileleri, bayram ziyareti dolayısıyla İmralı’ya hareket etti.

İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan ve İmralı’daki diğer tutuklular Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş’ın aileleri bayram görüşü vesilesiyle İmralı’ya doğru hareket etti.

İmralı’ya doğru hareket ettiler

Aileler Cuma günü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatları aracılığıyla başvuruda bulunmuştu. Aileler, sabah saatlerinde Gemlik Jandarma Karakolu’na geldi. Karakoldaki işlemlerinin ardından aileler, Gemport Limanı’na giderek İmralı’ya doğru hareket etti.

Kimler gitti?

İmralı’ya hareket edenlerin Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysi Aktaş’ın kardeşi Salihe Saltık olduğu öğrenildi. Başvuru yapan Öcalan’ın vasisi Mazlum Dinç’in ise görüşmeye gidenlerin arasında olmadığı ve görüşe gitmesine izin verilmediği belirtildi.