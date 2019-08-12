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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de Türkiye'ye güvenli Bölge uyarısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de Türkiye'ye güvenli Bölge uyarısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ile varılan "Güvenli Bölge" mutabakatıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Destici; "ABD'nin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasından ziyade sanki orada PYD/YPG'yi korumaya dönük bir mutabakat zemini aradığını düşünüyorum" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma programına katıldı. Burada partililere hitap eden Destici, Türk ve Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.  

Türk ve İslam coğrafyalarında yaşanan zulümlere işaret eden Destici, "Bizim birliğe ve dirliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.ABD ile Türkiye arasındaki, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin mutabakatı değerlendiren Destici, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekat yapmasına ABD'nin uzun süre karşı çıktığını söyledi.

İhtiyatlı yaklaşmalıyız

Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında bu noktaya gelindiğini belirten Destici, "Bu noktaya temkinli, ihtiyatlı yaklaşmalıyız. Çünkü ABD'nin, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesinden ziyade, sanki orada PYD/YPG'yi korumaya dönük bir mutabakat zemini aradığını düşünüyorum" dedi.

Kendi göbeğimizi kendimiz keserek bu bölgeden terör örgütlerini temizlemeliyiz

Destici, 'Irak'ın kuzeyinde PKK'ya koruyuculuk yapan ABD'nin, bugün PYD/YPG'ye şemsiye olmak için burada bulunduğunu' kaydederek, "Aynı yılanlara aynı delikten sokulmamalıyız. Geçmişte yaşadıklarımız bizim için büyük bir tecrübe. Kendi göbeğimizi kendimiz keserek bu bölgeden terör örgütlerini temizlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tutumunu takdirle karşılıyoruz

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de değerlendiren Destici, Türkiye'nin tutumunu takdirle karşıladıklarını, bundan "bir milim dahi geri adım atılmaması" gerektiğini belirtti.Konuşmasının sonunda, vatandaşları bayram tatili dönüşü trafikte dikkatli olmaları konusunda uyaran Destici, partililerle bayramlaşarak çocuklara harçlık dağıttı.

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