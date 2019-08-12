NASA tarih verip uyardı Keops piramidinden daha büyük ve dünyaya yaklaşıyor

NASA'nın araştırma verilerine göre ölçüleri Büyük Piramit olarak da bilinen Keops Piramidi’nin boyutunu 20 metre kadar geçen ve potansiyel tehlike barındıran bir asteroidin, Ağustos ayının sonlarına doğru Dünya’nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.