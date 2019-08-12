NASA tarih verip uyardı Keops piramidinden daha büyük ve dünyaya yaklaşıyor
Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), elde ettiği izlenimlere göre Keops Piramidi’nin boyutlarını aşan ‘potansiyel olarak tehlikeli’ bir asteroidi tespit etti.
NASA'nın araştırma verilerine göre ölçüleri Büyük Piramit olarak da bilinen Keops Piramidi’nin boyutunu 20 metre kadar geçen ve potansiyel tehlike barındıran bir asteroidin, Ağustos ayının sonlarına doğru Dünya’nın çok yakınından geçmesi bekleniyor.
Sputnik'in haberine göre '2019 OU1' diye adlandırılan asteroidin çapının 160 metre olduğu ve bu ölçünün Keops Piramidi’nden 20 metre daha büyük olduğu anlaşılıyor.
2019 OU1, 28 Ağustos’ta Dünya’ya, Venüs gezegeninin bulunduğu mesafeden 40 kat daha yakında olacak. Asteroid gezegenimizi yaklaşık 100 milyon kilometre mesafeden ‘teğet geçecek’.
Daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Dünya için potansiyel tehlike taşıyan uzay objelerinin listesini yenilemişti. Söz konusu listeye göre 9 Eylül 2019, 2006QV89 asteroidinin Dünya ile çarpışma olasılığı bulunan en yakın tarih olarak görülüyor.