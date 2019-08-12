Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamlı arkasında durduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada gündeme dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Başkanlık Sistemi

-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karşılıksız destekliyoruz, herhangi bir pazarlık yapmıyoruz, bildiğimiz tek pazar perşembe pazarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamlı arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Güvenli bölge

-Türkiye'yi tehlikelerden kurtaracak akılcılık öne çıkmalıdır.

Burası bir tampon bölge değildir, burası güvenlik bölgesidir.

Suriye'de dolaşan Amerikalıları, çuval geçirenleri bir kenara atacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dış politikadaki etkilerini de dikkate alarak bir güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek, tehdit ve tehlikeleri hafifletmek yolu, yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir.