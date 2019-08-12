HABER /  DÜNYA

Müşterek Harekat Merkezi'nde görev alacak ABD askerli Şanlıurfa'da

Müşterek Harekat Merkezi'nde görev alacak ABD askerli Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk ABD'li askerler kente ulaştı.

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Gündemi karıştıran iddia: Milletvekili danışmanları belediyeden maaş almış
Gündemi karıştıran iddia: Milletvekili danışmanları belediyeden maaş almış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı vekalet yoluyla Togo'da kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı vekalet yoluyla Togo'da kesildi
Fatih Terim Fiorentina maçının ardından ameliyata alındı
Fatih Terim Fiorentina maçının ardından ameliyata alındı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere EBA müjdesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere EBA müjdesi
Falcao sevinci! Türk Telekom Stadı’nda yer yerinden oynayacak
Falcao sevinci! Türk Telekom Stadı’nda yer yerinden oynayacak
Eski Başkan Dursun Özbek Galatasaray'a haciz işlemi başlattı
Eski Başkan Dursun Özbek Galatasaray'a haciz işlemi başlattı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da tatilini geçiren vatandaş Şile'ye akın etti
İstanbul'da tatilini geçiren vatandaş Şile'ye akın etti
Zonguldak'ta feci kaza! 5 kişi yaralandı
Zonguldak'ta feci kaza! 5 kişi yaralandı
2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi
2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi
Yıllar sonra ilk kez! İmralı'ya bayram ziyareti
Yıllar sonra ilk kez! İmralı'ya bayram ziyareti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! İşte hacda ölen Türk hacı sayısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! İşte hacda ölen Türk hacı sayısı
Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! Filistin Suriye Pakistan Mısır
Dünyadan renkli Kurban Bayramı manzaraları! Filistin Suriye Pakistan Mısır
Yorumlar