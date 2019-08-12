Gündemi karıştıran iddia: Milletvekili danışmanları belediyeden maaş almış

Yerel seçimlerde AK Parti'den SAADET'e geçen Elazığ Yazıkonak Belediyesi Başkanı Hatif Çadırcı, 30'a yakın 'bankamatik personeli' tespit ettiklerini belirterek "Milletvekili danışmaları bile belediyemizde çalışmamalarına rağmen belediye başkan yardımcılığı kadrosundan maaş alıyordu" diye konuştu.

Hatif Çadırcı, ilk zamanlar belediyenin araba aküsü alacak parasının dahi olmadığını ifade ederek, “Göreve geldiğimiz gün 10.5 milyon borçla karşı karşıya kaldık. O kadar borçlu bir belediye devralmıştık ki belediyenin makam arabasının aküsü bile bitmişti. Servise gidip akü almak istedik, servis yetkilisi bize ‘biz sizin belediyenize güvenmiyoruz 6 bin lira geçmiş borcunuz var borcunuzu ödeyene kadar size akü vermiyoruz’ dedi. O kadar kötü bir durumdaydı ki belediye, 650 lira verip akü alacak parası yoktu” ifadelerini kullandı.

"27 senede yapabileceği borcu 5 senede yapmış"

Geçmişte AK Partili belediyenin ‘anlamsız bir şekilde borçlanma yaptığını’ ifade eden Çadırcı şöyle devam etti: Göreve başladığımız hafta belediyenin yapmış olduğu harcamalara baktık. O kadar abuk sabuk harcamalar yapıldığını gördük ki… Bunun içerisinde 600 bin liranın üzerinde elbise faturası, 400 bin liranın üzerinde yemek faturası, 23 bin lira küsuratında limon fideleri faturası, 17 bin lira tespih faturası, 60 bin lira küsuratında kayısı faturalarıyla karşıladık. Biz özellikle tespih paralarını ödemiyoruz. Bu iş mahkemelik olacak. Borcu yapan kişiler mahkemeye gidip derdini anlatsın. Bir kişinin 27 senede yapabileceği borcu geçmiş yönetim 5 senede yapmış.

"30’a yakın ‘bankamatik memuru’ tespit ettik"

Yazıkonak Belediyesi’nde 30’a yakın ‘bankamatik memuru’ tespit ettiklerini söyleyen Çadırcı, bir isim de verdi.

Milletvekili danışmaları bile belediyemizde çalışmamalarına rağmen belediye başkan yardımcılığı kadrosundan maaş alıyordu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ’ın danışmanı Hıdır Seçkin... Şu anda bu arkadaş Elazığ Belediyesi’nde görev yapıyor. Biz göreve başlamadan önce bir milletvekilinin de yakını buradan maaş alıyormuş, biz gelmeden önce kendisi ayrılmış. Bununla ilgili belgelerimiz mevcut. Biz yönetim olarak belediyemizin incelenmesi için yetkili kurumlardan müfettiş talebinde bulunduk. Ancak şu ana kadar belediyemize herhangi bir müfettiş gelip denetim yapmadı.

Çadırcı ayrıca 3 ay gibi kısa bir zamanda israfı önlediklerini ve belediye kasasına 1 milyon küsur lira girdiğini, 200 bin lira civarında borç ödendiğini belirtti.