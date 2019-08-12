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Erdoğan'dan AK Partililere "Ayrılık" vurgulu bayram mesajı

Erdoğan'dan AK Partililere "Ayrılık" vurgulu bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'deki bayramlaşma töreninde, "Ayrılık içine girenler olabilir ama biz kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla AK Parti'nin kongre sürecine ilişkin konuştu.

"Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz"

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir.

Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.

"Kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız"

Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız.

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