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Yine Torbalı Belediyesi yine skandal: Önce taciz edip sonra kovdular

Yine Torbalı Belediyesi yine skandal: Önce taciz edip sonra kovdular

İZMİR Torbalı Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi, taciz edildikten sonra şikayetçi olduğu için işten çıkartıldığını öne sürdü.

31 Mart yerel seçimleriyle AK Parti'den CHP'ye geçen Torbalı Belediyesi'nde taciz skandalı patlak verdi.

Yönetici taciz etti

Yaklaşık bir buçuk yıl boyunca belediyede temizlik işçiliği yaptığını söyleyen S.A. belediye şirketi TORBEL'de yönetici pozisyonlarından birine atanan bir erkek tarafından taciz edildiğini anlattı.

Başkanla konuşmasına izin verilmedi

Şoke olan kadın, Haziran ayında belediyedeki yöneticilerle bu konuyu görüşmek istedi. Ancak iddiaya göre, taciz edildikten sonra, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'la doğrudan temas kurmasına izin verilmedi.

Sürekli skandallarla gündemde

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, son dönemde üç farklı haberle gündeme gelmişti. Uygur'un oğlunu 7 bin TL maaşla işe başlatması ve anıt diye Atatürk heykelinin yanına kendisinin ve eşinin heykelini yaptırması, Türkiye'nin dikkatini ilçeye çekmişti.

Torbalı Belediyesi tarafından işlerine son verilen yaklaşık 400 kişi, Temmuz ayı sonunda belediye önünde bir araya gelerek sloganlar atmıştı. Ellerinde "Martın sonu açlıkmış", "Hani her şey güzel olacaktı", "Söz namustur" pankartları taşıyan grup, Uygur'a tepki göstermişti.

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