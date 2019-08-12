HABER /  GÜNCEL

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 'denize girmeyin' uyarısı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 'denize girmeyin' uyarısı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Belediye ekipleri, hoparlörden boğulma tehlikesine karşı sahildekileri uyardı.

Marmara Ereğlisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklığının 31 derece olduğu ilçede saatte 42 kilometre esen rüzgar nedeniyle denizdeki dalgalar oluşunca boğulma olaylarına karşı denize girmeyi yasakladı.

Belediye hoparlöründen anonslar yapıldı

Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin hoparlöründen ekipler, 'hava muhalefeti ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaktır' anonsları yaptı. Sahilde ekiplerin uyarısını duyanların bazıları denize girmekten vazgeçip sahilden uzaklaşırken, bazıları ise yoğun dalgalara aldırış etmeden suya girmeye devam etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk-İş Başkanı Atalay ile Çalışma Bakanı Selçuk görüşmesi başladı
Türk-İş Başkanı Atalay ile Çalışma Bakanı Selçuk görüşmesi başladı
İmamoğlu'ndan Erdoğan sözleri: Ben de en az o kadar semboliğim
İmamoğlu'ndan Erdoğan sözleri: Ben de en az o kadar semboliğim
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de Türkiye'ye güvenli Bölge uyarısı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de Türkiye'ye güvenli Bölge uyarısı
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı
İstanbul Havalimanı'ndan iş ilanı uyarısı! Dolandırılabilirsiniz
İstanbul Havalimanı'ndan iş ilanı uyarısı! Dolandırılabilirsiniz
Yine Torbalı Belediyesi yine skandal: Önce taciz edip sonra kovdular
Yine Torbalı Belediyesi yine skandal: Önce taciz edip sonra kovdular
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
Erdoğan'dan AK Partililere "Ayrılık" vurgulu bayram mesajı
Erdoğan'dan AK Partililere "Ayrılık" vurgulu bayram mesajı
Ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu
Ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu
Müşterek Harekat Merkezi'nde görev alacak ABD askerli Şanlıurfa'da
Müşterek Harekat Merkezi'nde görev alacak ABD askerli Şanlıurfa'da
AÖL ek sınav ne zaman MEB 2019-2020 iş takvimi sınavları
AÖL ek sınav ne zaman MEB 2019-2020 iş takvimi sınavları
Yorumlar