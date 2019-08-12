Türk-İş Başkanı Atalay ile Çalışma Bakanı Selçuk görüşmesi başladı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un toplu iş sözleşmesi görüşmesi başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, tarafların zam konusunda anlaşıp, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nü imzalaması bekleniyor.

Pazarlık sürecinde son aşama

Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kapsamında, hükümet ile Türk-İş arasında 19 Haziran’da başlayan pazarlık sürecinde sona gelindi.

Hükümetin son olarak ilk yıl yüzde 7 4, ikinci yıl yüzde 3 3 ve enflasyon farkı teklif ettiği pazarlık sürecinde, taraflar bugün bir kez daha bir araya geldi.