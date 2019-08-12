Bakan Kurum'dan 'Davutoğlu' göndermesi: Konya ile liderimiz arasına kimse giremeyecektir

Memleketi Konya'da katıldığı bayramlaşma programında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Konya ile liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arasına kimse girememiştir, giremeyecektir” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin Konya’da düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Bakan Kurum, “Konya’mız gönüllerin şehridir. AK Parti gönüllerin partisidir ve 17 yıldır liderimizin arkasında dimdik durmuş bir partidir. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti’nin arasına kimse girememiştir.” diye konuştu.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramdan sonra Konya'yı ziyaret edeceğini belirtti.