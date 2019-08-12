HABER /  POLİTİKA

Selahattin Demirtaş'tan ezber bozan çıkış! HÜDAPAR'a taziye mesajı yolladı

Selahattin Demirtaş'tan ezber bozan çıkış! HÜDAPAR'a taziye mesajı yolladı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HÜDAPAR’a Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz’un hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı gönderdi.

Demirtaş mesajda, “Tüm halkımızın birlik, kardeşlik ruhuyla acıda ve sevinçte bir arada olması temennisiyle tüm kardeşlerime içten selam, sevgilerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Twitter'dan duyurdu

Hizbullah davası avukatlarından Diyarbakırlı Sıtkı Zilan, Yavuz’un vefatının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın da bir taziye mesajı gönderdiğini Twitter hesabından duyurdu.

"Tüm kardeşlerime içten selam"

HÜDAPAR’a da iletildiği belirtilen mesaj şöyle:

Mehmet Yavuz’un Hak’kın rahmetine kavuşması nedeniyle kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Tüm halkımızın birlik, kardeşlik ruhuyla acıda ve sevinçte bir arada olması temennisiyle tüm kardeşlerime içten selam, sevgilerimi gönderiyorum.

Böbrek kanseri tedavisi görüyordu

HÜDAPAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, bir süredir böbrek kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde 9 Ağustos Cuma günü hayatını kaybetmişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Tatil planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi
Foto Galeri Tatil planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Kurum'dan 'Davutoğlu' göndermesi: Konya ile liderimiz arasına kimse giremeyecektir
Bakan Kurum'dan 'Davutoğlu' göndermesi: Konya ile liderimiz arasına kimse giremeyecektir
Türk-İş Başkanı Atalay ile Çalışma Bakanı Selçuk görüşmesi başladı
Türk-İş Başkanı Atalay ile Çalışma Bakanı Selçuk görüşmesi başladı
İmamoğlu'ndan Erdoğan sözleri: Ben de en az o kadar semboliğim
İmamoğlu'ndan Erdoğan sözleri: Ben de en az o kadar semboliğim
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de Türkiye'ye güvenli Bölge uyarısı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de Türkiye'ye güvenli Bölge uyarısı
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı
İstanbul Havalimanı'ndan iş ilanı uyarısı! Dolandırılabilirsiniz
İstanbul Havalimanı'ndan iş ilanı uyarısı! Dolandırılabilirsiniz
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 'denize girmeyin' uyarısı
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 'denize girmeyin' uyarısı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!
Yine Torbalı Belediyesi yine skandal: Önce taciz edip sonra kovdular
Yine Torbalı Belediyesi yine skandal: Önce taciz edip sonra kovdular
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
Erdoğan'dan AK Partililere "Ayrılık" vurgulu bayram mesajı
Erdoğan'dan AK Partililere "Ayrılık" vurgulu bayram mesajı
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Yorumlar 3 yorum