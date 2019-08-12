Selahattin Demirtaş'tan ezber bozan çıkış! HÜDAPAR'a taziye mesajı yolladı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HÜDAPAR’a Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz’un hayatını kaybetmesiyle ilgili taziye mesajı gönderdi.

Demirtaş mesajda, “Tüm halkımızın birlik, kardeşlik ruhuyla acıda ve sevinçte bir arada olması temennisiyle tüm kardeşlerime içten selam, sevgilerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Twitter'dan duyurdu

Hizbullah davası avukatlarından Diyarbakırlı Sıtkı Zilan, Yavuz’un vefatının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın da bir taziye mesajı gönderdiğini Twitter hesabından duyurdu.

"Tüm kardeşlerime içten selam"

HÜDAPAR’a da iletildiği belirtilen mesaj şöyle:

Mehmet Yavuz’un Hak’kın rahmetine kavuşması nedeniyle kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Tüm halkımızın birlik, kardeşlik ruhuyla acıda ve sevinçte bir arada olması temennisiyle tüm kardeşlerime içten selam, sevgilerimi gönderiyorum.