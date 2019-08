Pedro Martins: Henüz hiçbir şey bitmedi

Medipol Başakşehir'i konuk edecek Olympiakos’ta teknik direktör Pedro Martins, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın ki maçta favori olmadıklarını ifade eden Martins “Yalnızca ilk 90 dakikada galip geldik. Bir 90 dakika daha var. Karaiskakis Stadı’nda taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Rakibimizi ciddiye almalıyız, biz çok iyi hazırlandık. Daha hiçbir şey belli değil” dedi.



İlk maçta bireysel olarak hatalar yaptıklarını vurgulayan Portekizli teknik adam, “İlk maçta bazı problemler yaşadık ancak daha önemlisi kişisel hatalarımız vardı. Değişiklikler olabilir ama taktiğimiz üst seviyede olacak. Kişisel hataları azaltabilirsek ve daha ciddi oynarsak iyi bir sonuç alacağız” şeklinde konuştu.



"Bizi galibiyet memnun ediyor"

Bu sezon oynadıkları 3 maçta da gol yemedikleri hatırlatılan tecrübeli teknik adam, "Bizi sadece galibiyet memnun ediyor. Her zaman dikkatli oynamalıyız. Geçen seneye göre daha ofansif oynuyoruz. En önemli şey galibiyet, kendi oyunumuza dikkat edeceğiz. Felsefemiz öncelikle iyi oyun ve sonrasında gelecek galibiyet” ifadelerini kullandı.



"Henüz hiçbir şey bitmedi"

Hafif sakatlığı bulunan Daniel Podence’nin yarın oynayabilecek durumda olduğunu belirten Martins, “Başakşehir'in kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var ve her zaman tehlike yaratabilirler. Bu 2’nci maç ve hiçbir şey bitmedi. Ciddi ve dikkatli olmalıyız. AEK ile oynadıkları hazırlık maçında Başakşehir’in çok iyi bir takım olduğunu gördük. Sakat ve cezalı oyuncuları olmasına rağmen bize tehlike yaratabilirler. Biz daha sezonun başındayız. Takım çok fazla maç oynamadı. Bu 2’nci resmi maçları olacak. Takımlar, her maç daha da gelişiyor. Bu doğrultuda Başakşehir, daha tehlikeli olabilir. İlk maça göre çok daha fazla dikkatli olmalıyız” diye konuştu.