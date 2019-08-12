Yaralılara ilk yardımı AK Parti milletvekili yaptı

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada yaralılara ilk yardımı AK Parti Milletvekili Ali Şahin yaptı.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Ferhat K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda, sürücüsünün aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, mermer yüklü olduğu öğrenilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı. Trafik kazasını gören yaralılara ilk yardımı yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yaralıları ve yakınlarını da sakinleştirerek durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırdı.