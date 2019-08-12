HABER /  GÜNCEL

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da merkez üssü Lice ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladığı 4, 2 büyüklüğünde deprem, saat 16.34'te meydana geldi. Yerin 6,41 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İlçede, saat 11.38'de de Richter ölçeğine göre 3, 6 büyüklüğünde, yerin 7,09 derinliğinde bir sarsıntı meydana gelmişti.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ
Türk-İş Başkanı Atalay ile Çalışma Bakanı Selçuk görüşmesi başladı
Türk-İş Başkanı Atalay ile Çalışma Bakanı Selçuk görüşmesi başladı
İmamoğlu'ndan Erdoğan sözleri: Ben de en az o kadar semboliğim
İmamoğlu'ndan Erdoğan sözleri: Ben de en az o kadar semboliğim
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de Türkiye'ye güvenli Bölge uyarısı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de Türkiye'ye güvenli Bölge uyarısı
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı
İstanbul Havalimanı'ndan iş ilanı uyarısı! Dolandırılabilirsiniz
İstanbul Havalimanı'ndan iş ilanı uyarısı! Dolandırılabilirsiniz
Yine Torbalı Belediyesi yine skandal: Önce taciz edip sonra kovdular
Yine Torbalı Belediyesi yine skandal: Önce taciz edip sonra kovdular
ÖNCEKİ HABERLER
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
Erdoğan'dan AK Partililere "Ayrılık" vurgulu bayram mesajı
Erdoğan'dan AK Partililere "Ayrılık" vurgulu bayram mesajı
Ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu
Ek tercih 2019 ne zaman ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu
Müşterek Harekat Merkezi'nde görev alacak ABD askerli Şanlıurfa'da
Müşterek Harekat Merkezi'nde görev alacak ABD askerli Şanlıurfa'da
İstanbul'da tatilini geçiren vatandaş Şile'ye akın etti
İstanbul'da tatilini geçiren vatandaş Şile'ye akın etti
Hacamat takvimi Ağustos 2019 hangi günler yapılır?
Hacamat takvimi Ağustos 2019 hangi günler yapılır?
Yorumlar