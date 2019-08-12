Ünlü rapçi Almanya'da gözaltına alındı

En son Fight Kulüp düetiyle gündeme oturan Almanya'da yaşayan rapçi Killa Hakan gözaltına alındı. Killa Hakan, gözaltı kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Almanya’da yaşayan Türk rapçi Killa Hakan gözaltına alındı. Killa Hakan’ın neden gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor.

En son Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile yaptığı 'Fight Kulüp' düetiyle ile sesini duyuran 46 yaşındaki Killa Hakan’ın neden gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor.

Killa Hakan, Almanya’da gözaltına alındığını Instagram hikayesinden ve Twitter hesabından takipçilerine duyurdu.