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MSB duyurdu! ABD heyeti Şanlıurfa'da

MSB duyurdu! ABD heyeti Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için çalışmaların başladığı kaydedildi.     

Açıklamada, "Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaşmıştır. Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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