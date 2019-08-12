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Muğla'da motordan düştüğü sanılan kişi cinayete kurban gitmiş

Demirören Haber Ajansı
Muğla'da motordan düştüğü sanılan kişi cinayete kurban gitmiş

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, 4 gün önce ölü bulunan ve kaza sonucu motosikletten düşüp hayatını kaybettiği değerlendirilen Hüsamettin Karaduman'ın (56), aynı mahallede oturan komşusu M.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve sorgusunda suçunu itiraf eden M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde; Bağkur emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Hüsamettin Karaduman, 8 Ağustos'ta, Dalyan-Ortaca karayolu, Ekşiliyurt Mahallesi yakınlarında ölü bulundu. Karaduman'ın yerdeki motosikletiyle kaza yapıp, düşerek yaşamını yitirdiği tahmin edildi. Ancak yapılan incelemede Karaduman'ın vücudunda kesici alet yarası olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Karaduman'ın olay yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinde yaralandığını ve yaralı halde motosikletle Ortaca'ya gitmeye çalışırken düşüp, yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bunun üzerine Ortaca Jandarma Komutanlığınca özel ekip oluşturularak, bölgedeki iş yeri ve binaların güvenlik kamerası ile mobese görüntüleri, incelemeye alındı. Ayrıca Karaduman'ın evinin bulunduğu Tepearası Mahallesi'nde de bilgi toplandı. Jandarmanın çalışması sonucu Karaduman ile aynı mahallede oturan M.B.'nin uzun süredir husumetli olduğu saptandı.

Jandarma, M.B. üzerinde yoğunlaştı. Yapılan takibin ardından olaydan 2 gün sonra jandarma, M.B.'nin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alnın M.B., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti. M.B., aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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