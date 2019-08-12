Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, halen 4 aktif yangınla mücadele edildiğini bunlardan 3'ünün kontrol altına alındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde 15 orman yangını ve 12 kırsal alan yangınına müdahale edildiğini açıkladı. Balıkesir- Marmara Adası'nda çıkan yangının kontrol altına alındığını söyleyen Pakdemirli, yangının yerleşim birimlerini de etkilediğini kaydetti.

Bekir Pakdemirli, Habertürk'te çıkan orman yangınlarıyla ilgili konuştu. Bayram tatili boyunca çok sayıda yangına müdahale ettiklerini söyleyen Pakdemirli, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

İşte Pakdemir'nin açıklamalarından bazı satır başları:

"Türkiye genelinde 15 yangın 12 kırsal alanda yangınla karşılaştık. Ağırlıklı olarak Balıkesir- Marmara Adası'ndaki yangın konuşulmakla birlikte sıcaklık artışıyla beraber bugün de çok sayıda yangınla mücadele etmek durumunda kaldık. Ben yangınlara olan duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangınlarla ilgili olarak çoğunlukla vatandaşlarımızın uyarılarıyla harekete geçiriyoruz. Bu konuda teşekkür ediyorum.

"Dört aktif yangınla mücadele ediyoruz"

Şu anda dört tane aktif yangınımız var. Tavşanlı- Eğriöz, Balıkesir- Marmara Adası, İzmit- Gebze ve Dursunbey! Bu dört aktif yangından üç tanesi kontrol altında gözüküyor. Tavşanlı-Eğriöz'deki yangının ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Balıkesir- Marmara Adası'ndaki yangın kabaca 40 hektarlık bir alan. Bunu tespit etmek çok kolay değil ama kabaca 40 hektarlık bir alanı etkilemiş olacağını düşünüyoruz. Arazi şartlarının çetin olması 47 kilometreyle esen bir rüzgarında tabi ki negatif olarak bir etkisi var. Balıkesir- Marmara Adası'ndaki yangına dört helikopter müdahale ediyor. Yangının yerleşim alanlarına da tesir etmesi nedeniyle biz de Orman Genel Müdürlüğü personeliyle vatandaşlarımızın yardımına koştuk.

"Yangınların ağırlığı insan hatası"

Orman yangınlarına ilişkin istatistiklere baktığımızda yüzde 90'ı insan hatası. Zaman zaman meteoroloji sebeplerle yangınlar çıkabiliyor ama ağırlıklı olarak insan hatasından kaynaklanıyor. Özellikle yaz günlerinde sıcağın ve nemin düştüğü ortamlarda ormanlar çıra vazifesi görüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın son derece kontrollü olmaları gerekiyor. "