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Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Merkez merkez Yüreğir ilçesinde dün, DSİ'ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki Turgay Ballı'nın akıntıya kapılarak kaybolduğu iddiası üzerine yapılan ve hava karardığı için sonlandırılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeninden başlatıldı.

5 kilometre uzakta bulundu

Ballı'nın kaybolduğu Kışla Mahallesi'nden başlatılan çalışmalarda, suyu kesilen kanalda arama yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta buldu.

Yapılan incelemenin ardından Ballı'nın cesedi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bayram ziyareti için Mersin'den Adana'ya geldikleri belirtilen amca çocukları Turgay Ballı (15) ve Musa Ballı (15), serinlemek amacıyla Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girmiş, akıntıya kapılan Turgay Ballı bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Amcasının oğlunu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Musa Ballı ise çevredekiler tarafından sudan çıkartılmasının ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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