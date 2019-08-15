HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Durmisi ile anlaşmaya vardı İtalyanlar şort koştu

Fenerbahçe Durmisi ile anlaşmaya vardı İtalyanlar şort koştu

Fenerbahçe Durmisi ile anlaşmaya vardı ancak Lazio, kiralık olarak gerçekleşecek transfere zorunlu satın alma maddesi eklemek istiyor.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve bu yıl şampiyon olacak kadroyu kurmaya çalışan Fenerbahçe, sol bek sorununu çözmeye çok yakın. 25 yaşındaki Riza Durmisi ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Lazio ile de pazarlık halinde. Söz konusu transfere İtalyan basını da geniş yer ayrıdı. 

El sıkışıldı ama şart koşuldu
Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Corriere della Sera gazetesi, Fenerbahçe'nin Durmisi ile el sıkıştığını Lazio ile de görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı. Haberde, sarı-lacivertlilerin, Durmisi'yi satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediğini, buna karşılık Çizme ekibinin söz konusu opsiyonun zorunlu olmasını şart koştuğu ifade edildi.

Beşiktaş çok istemişti
Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu yaz transfer döneminde uzun süre Beşiktaş'ın gündemini meşgul etmişti. Ancak Beşiktaş, yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçerek Rebocho'yu kadrosuna katmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Metiner'in AK Parti açıklaması olay oldu eleştirilere böyle yanıt verdi
Mehmet Metiner'in AK Parti açıklaması olay oldu eleştirilere böyle yanıt verdi
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Monaco bırakmıyor
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Monaco bırakmıyor
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttırıldı
Tecavüz ve ensesti meşrulaştıran ABD'li vekile tepki
Tecavüz ve ensesti meşrulaştıran ABD'li vekile tepki
Sancaktepe'de motosikletli trafik polisi şehit oldu
Sancaktepe'de motosikletli trafik polisi şehit oldu
Kanada Başbakanı Trudeau etik kuralları çiğnediğini itiraf etti
Kanada Başbakanı Trudeau etik kuralları çiğnediğini itiraf etti
ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş'ten yıllar sonra gelen Trabzon itirafı
Şenol Güneş'ten yıllar sonra gelen Trabzon itirafı
İçişleri denetledi Ceylanpınar Belediyesi olmayan malzemeye alınmayan benzine milyonlar ödemiş
İçişleri denetledi Ceylanpınar Belediyesi olmayan malzemeye alınmayan benzine milyonlar ödemiş
Cumhurbaşkanı Erdogan imzaladı yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdogan imzaladı yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Hindistan'da sel ve heyelan felaketi! Ölü sayısı 282'ye yükseldi
Hindistan'da sel ve heyelan felaketi! Ölü sayısı 282'ye yükseldi
Bursa'da bir kişi barışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdı
Bursa'da bir kişi barışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdı
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Nur Gümüşdoğrayan'ın şimdiki hayatı bambaşka 2004 yılında Türkiye güzeli seçilmişti
Yorumlar