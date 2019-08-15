Fenerbahçe Durmisi ile anlaşmaya vardı İtalyanlar şort koştu

Fenerbahçe Durmisi ile anlaşmaya vardı ancak Lazio, kiralık olarak gerçekleşecek transfere zorunlu satın alma maddesi eklemek istiyor.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve bu yıl şampiyon olacak kadroyu kurmaya çalışan Fenerbahçe, sol bek sorununu çözmeye çok yakın. 25 yaşındaki Riza Durmisi ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Lazio ile de pazarlık halinde. Söz konusu transfere İtalyan basını da geniş yer ayrıdı.

El sıkışıldı ama şart koşuldu

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre; Corriere della Sera gazetesi, Fenerbahçe'nin Durmisi ile el sıkıştığını Lazio ile de görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı. Haberde, sarı-lacivertlilerin, Durmisi'yi satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediğini, buna karşılık Çizme ekibinin söz konusu opsiyonun zorunlu olmasını şart koştuğu ifade edildi.

Beşiktaş çok istemişti

Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu yaz transfer döneminde uzun süre Beşiktaş'ın gündemini meşgul etmişti. Ancak Beşiktaş, yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçerek Rebocho'yu kadrosuna katmıştı.