Ahmet Hakan Türk-İş Başkanı Atalay'a gönderme! Yaptık bir boşboğazlık deyip sussa...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasında geçen konuşmayı köşesine taşıdı.

Hakan, Atalay'ın tepki çeken sözleri için, "Ben aslında öyle demek istemedim, ben aslında böyle demek istedim”falan diye durumu toparlamaya çalıştı. Oysa “Yaptık bir boşboğazlık, ceremesini çekeceğiz”deyip sussa çok daha iyi yapardı." yorumunda bulundu.

İşte Hakan'ın bugünkü yazısınıdan o kısım;

Olay şu:

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yan yana basının karşısına çıkmışlar... Kamu işçilerine yapılacak zam konusunda aldıkları kararı açıklayacaklar...

Tam o sırada TÜRK-İŞ Başkanı, önündeki mikrofonları kapatarak Bakan Hanım’ın kulağına doğru “Uzasa işi karıştıracaktık, en azından kapattık böyle” dedi.

Görüntüler yayınlanınca kıyamet koptu tabii... “Sarı sendikacılık”diyen de oldu, “İşçileri sattı”diyen de oldu.

Tepki büyüktü, tepki gösterenler de haklıydı. TÜRK-İŞ Başkanı ise kopan kıyamet üzerine...

“Ben aslında öyle demek istemedim, ben aslında böyle demek istedim”falan diye durumu toparlamaya çalıştı. Oysa “Yaptık bir boşboğazlık, ceremesini çekeceğiz”deyip sussa çok daha iyi yapardı

Hakan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...