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Edirne'de tuvalette klozetin üzerinde kumar oynattılar

Anadolu Ajansı
Edirne'de tuvalette klozetin üzerinde kumar oynattılar

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir kahvehanede denetim yapan polis ekipleri, tuvalet içerisindeki klozetin üzerine monte edilmiş çalışır vaziyette kumar makinesi ele geçirdi.

Bir ihbarı değerlendiren Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde H.D'nin işlettiği kahvehanede arama yaptı.

Aramada kahvehanenin tuvaleti içerisinde klozetin üzerine monte edilmiş çalışır vaziyette kumar makinesi ele geçirildi. Kumar makinesi içinde bulunan 399 liraya el konuldu. 

İşletme sahibi H.D, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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