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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ABD'li Korgeneral Şanlıurfa'ya gidecek

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ABD'li Korgeneral Şanlıurfa'ya gidecek

Milli Savunma Bakanlığı, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyetinin bugün Genelkurmay Başkanlığını ziyaretinin ardından, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gideceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1. ABD ile koordineli Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 2. Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Gnkur.Bşk.lığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecektir." denildi.

Geçen hafta mutabakata varıldı
ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

ABD'li askerler Şanlıurfa'ya geldi
Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Ön hazırlık kapsamında ilk ABD askerleri dün Şanlıurfa'ya gelmişti. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaşmıştı.

İHA'lar dün göreve başlamıştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, bölgede insansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başladığını belirtildi.

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